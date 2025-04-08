Губернатор Шумков заявил, что власти выгнали подрядчика, который затянул ремонт моста в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился завершить капитальный ремонт моста через реку Черная в микрорайоне Рябково по улице Карбышева, а также отметил, что подрядчик, занимавшийся объектом, был выгнан с него.
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