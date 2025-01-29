Основатель Twitter представил открытую платформу Goose для создания ИИ-агентов Со...

Основатель Twitter представил открытую платформу Goose для создания ИИ-агентовСооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) вернулся в мир технологий с новым проектом, запустив платформу под названием Goose для создания ИИ-агентов.
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