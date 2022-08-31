В Приморском крае полицейские и общественники участвуют в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В Приморском крае сотрудники отдела МВД России по городу Артему и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел присоединились к Всероссийской акции «Помоги собраться в школу».
Популярные статьи
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
- В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса
- Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское
Свежие комментарии