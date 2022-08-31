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В Приморском крае полицейские и общественники участвуют в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В Приморском крае сотрудники отдела МВД России по городу Артему и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел присоединились к Всероссийской акции «Помоги собраться в школу».

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