Тэллон Грикспор встретится с Мариано Навоне во втором круге в Брюсселе. Сетка здесь . BNP Paribas Fortis European Open Брюссель, Бельгия 19 – 25 октября 2026 ATP 250 Призовой фонд – 723 435 евро Открытые корты, хард 2-й круг.
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