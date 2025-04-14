Германия жаждет реванша

Немецкие школьники устроили неонацистский перформанс у входа в Освенцим.Ученики из Германии, нарушившие нормы поведения во время посещения мемориала на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, ограничились дисциплинарными мерами, не выходящими за рамки школьного выговора.