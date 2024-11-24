В Татарстане ожидается потепление до +6 градусов

В воскресенье, 24 ноября, в западных районах Татарстана днем ожидаются дожди и мокрый снег. По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха в этот день будет колебаться от +1 до +6 градусов, однако утром на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы.