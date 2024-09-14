Reuters: Байден заявил, что Путин не одержит верх на Украине

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Комментарии
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Ole Ole
Вот дурак! )))
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15 час.
ЕС
Елена Смирнова
Старому Байдену все равно, ему весь мир хочется утащить за собой на тот свет.
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12 час.
Нина
И всем жирно богатеньким мира, что стоят за его спиной,  тоже наплевать на всю планету в целом. Развлекуху для себя нашли по принципу &quot;после меня хоть потоп&quot;. Свол&quot;чи давно продали душу 👿
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11 час.

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