Reuters: Байден заявил, что Путин не одержит верх на Украине

Старому Байдену все равно, ему весь мир хочется утащить за собой на тот свет.

Нина

И всем жирно богатеньким мира, что стоят за его спиной, тоже наплевать на всю планету в целом. Развлекуху для себя нашли по принципу "после меня хоть потоп". Свол"чи давно продали душу 👿