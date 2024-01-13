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Коктейль витаминов против старения: удивительные свойства фрукта, продлевающие молодость

Коктейль витаминов против старения: удивительные свойства фрукта, продлевающие молодость

Манго является одним из 20 самых популярных видов фруктов в мире. В Индии он является самым распространённым фруктом и основным источником витамина C, который поддерживает иммунитет и защищает от преждевременного старения.

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