Участники акции «Семейный код донора» масштабно отметили Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови традиционно отмечается 14 июня. В 2024 году он прошел уже в 20-й раз. В течение июня во всех регионах России в рамках Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» проходили различные мероприятия.
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