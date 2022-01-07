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Игроки «МЮ» сомневаются в тренерских методах Рангника. Ральф не уверен, что успеет исправить ситуацию в клубе

Ральф Рангник столкнулся с трудностями в работе с «Манчестер Юнайтед». По информации Daily Mail, настрой команды на низком уровне, футболисты разделены на группы, а значительная часть игроков хочет уйти из клуба.

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