ВСУ могут попасть в «котел» в Угледаре: новости СВО на утро 17 сентября

На этом фоне стало известно о том, что ВС РФ впервые нанесли удар FPV-дронами на дистанции 40 км. СМИ: ВСУ могут попасть в «котел» в Угледаре Силовики украинской армии могут попасть в окружение ВС РФ в Угледаре.
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