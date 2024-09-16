ВСУ могут попасть в «котел» в Угледаре: новости СВО на утро 17 сентября

На этом фоне стало известно о том, что ВС РФ впервые нанесли удар FPV-дронами на дистанции 40 км. СМИ: ВСУ могут попасть в «котел» в Угледаре Силовики украинской армии могут попасть в окружение ВС РФ в Угледаре.