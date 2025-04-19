Теперь Лондон: прекращение огня на Украине могут согласовать на следующей неделе в столице Великобритании

В администрации Трампа, пусть и не все ее члены, буквально лихорадочно пытаются выполнить предвыборное обещание хозяина Белого дома и хотя уже не за 24 часа, как он заявлял в период предвыборной кампании, да и не насовсем, но хотя бы на время добиться прекращения огня на Украине.