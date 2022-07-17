Против русских развязана тотальная война

Радоваться исчерпанию вооружений у НАТО преждевременно Как отмечают американские издания, военная спецоперация РФ на Украине обнажила нехватку обороноспособности Запада, у которого исчерпываются запасы оружия и снаряжения для передачи Киеву.
Радоваться исчерпанию вооружений у НАТО преждевременно Как отмечают американские издания, военная спецоперация РФ на Украине обнажила нехватку обороноспособности Запада, у которого исчерпываются запасы оружия и снаряжения для передачи Киеву.
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