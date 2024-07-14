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WP: Трамп считает «подарком от Бога» то, что он выжил после покушения

WP: Трамп считает «подарком от Бога» то, что он выжил после покушения

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп убеждён в том, что исключительно «подарок от Бога» позволил ему сохранить свою жизнь после нападения стрелка на одном из проводившихся для избирателей мероприятий.

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