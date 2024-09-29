Певец SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП Российский певец SHAMAN после упреков в его адрес из-за использования иностранной техники призвал «недоброжелателей» задуматься о возможных источниках вдохновения ее создателей.
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