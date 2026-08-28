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The World's $158 Trillion Stock Market In One Chart

The World's $158 Trillion Stock Market In One Chart

The World's $158 Trillion Stock Market In One Chart In 2025, the global equity market reached a record $157.

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