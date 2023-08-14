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Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян

Украина готова выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже даже в случае допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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