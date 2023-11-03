"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

Politiki.net Глава Госдепа США Энтони Блинкен разразился очередным громким заявлением: Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга" в Америку для экспертизы.
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