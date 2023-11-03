Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    За все злодеяния Израилю придется отвечать по полной и скорее это искусственное государственное образование исчезнет ...Израильский ветер...
  • Владимир Минаков
    А руду урановую что, самолётами во Францию из Казахстана  доставлять собираются?  Или с пересадками, через Каспий и к...Макрон приехал ст...
  • Генрих
    Оххх...к британкам ...подойдет очень красивый парень??? Наши столько не пьют!!! Они кошмарно уродливы, бо красотки со...Для хаоса в Англи...

"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

Politiki.net Глава Госдепа США Энтони Блинкен разразился очередным громким заявлением: Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга" в Америку для экспертизы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рахимулла Алеев
У всех членов  госдепа и конгресса США явно не хватает обыкновенного человеческого разума , к сожалению , как же у их престарелого и больного президента !!! ИМХО
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх