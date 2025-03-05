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Банки начали закрывать россиянам кредитки после установления самозапрета

Банки начали закрывать россиянам кредитные карты после установления самозапрета на кредиты и займы. Скриншот с сообщением о закрытии карты от Т-Банка опубликовал Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».

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