Банки начали закрывать россиянам кредитки после установления самозапрета

Банки начали закрывать россиянам кредитные карты после установления самозапрета на кредиты и займы. Скриншот с сообщением о закрытии карты от Т-Банка опубликовал Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».
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