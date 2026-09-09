Телеграм-канал сообщил о спасении собак из запертой машины в Москве

В московском районе Митино спасатели освободили двух собак, находившихся в закрытом автомобиле несколько дней.
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