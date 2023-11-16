Заграничное состояние

Тема целесообразности отъезда российских футболистов из РПЛ за границу стала одной из самых громких этой осенью, хотя всплывает лишь периодически, когда кто-то из ярких игроков прошлого ее пробросит в прессу.
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