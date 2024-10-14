Канцелярия по связям Центрального правительства в САР Аомэнь назвала выборы главы администрации САР Аомэнь "созидательными и знаковыми"

Аомэнь, 13 октября /Синьхуа/ -- Канцелярия по связям Центрального правительства в Специальном административном районе /САР/ Аомэнь в воскресенье назвало выборы главы администрации САР Аомэнь 6-го созыва "созидательными и знаковыми".
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