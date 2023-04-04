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Бузова: «Я купила квартиры близким, но никак не соберусь поменять машину. На себя жалко тратиться»

Бузова: «Я купила квартиры близким, но никак не соберусь поменять машину. На себя жалко тратиться»

Ольга Бузова балует близких людей дорогими подарками — маме она купила квартиру в элитном районе Санкт-Петербурга, а сестре помогла с недвижимостью в Москве.

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