Глава Минстроя России Ирек Файзуллин побывал в Суздале с проверкой

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин проверил значимые стройплощадки в Суздале.Глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым 18 ноября побывали в Суздале.
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