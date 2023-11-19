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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин побывал в Суздале с проверкой

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин побывал в Суздале с проверкой

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин проверил значимые стройплощадки в Суздале.Глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым 18 ноября побывали в Суздале.

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