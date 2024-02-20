Как работают настоящие арктические суда?

Петербург – признанная столица водного туризма России в самых разных его проявлениях. Экскурсии по историческому центру на теплоходах, разведенные над Невой мосты, неторопливые прогулки на сап-бордах, стремительные поездки на "Метеорах" – это неотъемлемые составляющие петербургского путешествия.