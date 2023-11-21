В Хабаровске сотрудники полиции провели профилактическую акцию под девизом: «Скажи мошеннику - НЕТ!»

Участковые уполномоченные УМВД России по г. Хабаровску проинформировали жителей административных участков о бесконтактных способах мошенничества, когда злоумышленник и жертва не видят друг друга, а общаются исключительно по телефону.
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