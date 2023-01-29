Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет УГМК, «Спарта энд К» сыграет с «Самарой» и другие матчи

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей. Курское «Динамо» на своей площадке попытается нанести первое поражение УГМК, «Спарта энд К» сыграет с «Самарой».
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