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Метели и снегопады в марте – не избежать: Роман Вильфанд рассказал, какой будет весна 2025

Метели и снегопады в марте – не избежать: Роман Вильфанд рассказал, какой будет весна 2025

Метели и снегопады в марте – не избежать: Роман Вильфанд рассказал, какой будет весна 2025 Ольга БезродняяПогода сложная вещь, на которую человек не может повлиять и даже не всегда получается спрогнозировать.

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