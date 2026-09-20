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Явка на Алтае превысила 42% за два часа до окончания выборов

Явка на Алтае превысила 42% за два часа до окончания выборов

Наиболее активно непосредственно на избирательные участки приходили жители Родинского района Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания завершилось в Алтайском крае.

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