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Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичной Госавтоинспекции, по предварительной информации, авария произошла на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4.

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