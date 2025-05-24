Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичной Госавтоинспекции, по предварительной информации, авария произошла на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4.
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