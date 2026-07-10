Минобороны отчиталось о ликвидации 144 украинских беспилотников

Оперативные службы работают на местах крушения украинских беспилотников.Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня днём, 10 июля, в период с 8 утра до 8 вечера дежурные расчеты перехватили и ликвидировали 144 украинских беспилотника самолетного типа.
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