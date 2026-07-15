Дипломат Попов: В отношении Ирана Трамп попал в страшную яму

В чем заключается стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке? Удастся ли достичь перелома в конфликте? И насколько отражает реальность сложившееся у европейцев после саммитов НАТО и "Семерки" ощущение, что они могут самостоятельно заниматься украинским конфликтом без Америки? В студии программы "События.