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Дипломат Попов: В отношении Ирана Трамп попал в страшную яму

В чем заключается стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке? Удастся ли достичь перелома в конфликте? И насколько отражает реальность сложившееся у европейцев после саммитов НАТО и "Семерки" ощущение, что они могут самостоятельно заниматься украинским конфликтом без Америки? В студии программы "События.

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