Депутат объяснил плюсы закона о запрете использования телефонов в школах

По его словам, о принятии закона просили родители и учителя Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал принятие закона о запрете на использование смартфонов в школах, сообщает Ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии