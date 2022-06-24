Счетная палата Татарстана обнаружила в РКНЦ нарушений на 50 млн рублей

В ходе проверки Счетной палаты Татарстана в Республиканском клиническом неврологическом центре выявлено нарушений на 50 млн рублей, из которых основной объем — 42,4 млн рублей — связан с управлением и распоряжением государственной собственностью.
В ходе проверки Счетной палаты Татарстана в Республиканском клиническом неврологическом центре выявлено нарушений на 50 млн рублей, из которых основной объем — 42,4 млн рублей — связан с управлением и распоряжением государственной собственностью.
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