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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Власти Китая провели встречу с национальными девелоперами

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, Государственный комитет по делам развития и реформ Китая  (бывший Госплан КНР) провел в понедельник ряд встреч с представителями банков нациКак сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, Государственный комитет по делам развития и реформ Китая  (бывший Госплан КНР) провел в понедельник ряд встреч с представителями банков национальных застройщиков.

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