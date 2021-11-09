Власти Китая провели встречу с национальными девелоперами

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, Государственный комитет по делам развития и реформ Китая (бывший Госплан КНР) провел в понедельник ряд встреч с представителями банков нациКак сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, Государственный комитет по делам развития и реформ Китая (бывший Госплан КНР) провел в понедельник ряд встреч с представителями банков национальных застройщиков.