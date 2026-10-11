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Мировое обозрение

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Падение разгонного блока ракеты к Patriot на дома в Киеве попало на видео

Падение разгонного блока ракеты к Patriot на дома в Киеве попало на видео

Главное в тезисах: Инцидент в Киеве: при отражении удара разгонный блок ракеты-перехватчика американского ЗРК Patriot PAC-3 упал на жилые дома, момент зафиксирован на видео.

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