Младшая сестра Оксаны Самойловой по отцу Наталья публично обвинила знаменитую родственницу в обмане и заявила, что рассказы о тяжелом детстве и зависимостях их отца не соответствуют действительности.
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