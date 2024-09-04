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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Настолка по Cyberpunk 2077 была полностью профинансирована за 10 минут и уже собрал...

Настолка по Cyberpunk 2077 была полностью профинансирована за 10 минут и уже собрал...

Настолка по Cyberpunk 2077 была полностью профинансирована за 10 минут и уже собрала более полутора миллионов долларовCyberpunk 2077: The Board Game от CD Projekt Red и Go On Board достигла своей цели по краудфандингу всего за 10 минут и 4 секунды.

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