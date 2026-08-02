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Гражданка Узбекистана постелила флаг России вместо коврика и вытирала о него ноги

Гражданка Узбекистана постелила флаг России вместо коврика и вытирала о него ноги

Точка зрения Автор: В. Панченко В Нижегородской области разразился скандал, который обнажил не только правовую безграмотность отдельных представителей мигрантского сообщества, но и глубокие системные проблемы в сфере миграционного контроля.

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