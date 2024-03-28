Инспекция по труду: работодатель обязан допускать сотрудника к работе только после прохождения медосмотра

Организация и проведение медосмотров на предприятиях регулируются статьей 220 ТК РФ и Приказом Минздрава РФ, которым утвержден «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников».
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