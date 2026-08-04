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Царьград

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Посол Юрий Филатов обвинил Ирландию в укреплении антироссийских позиций

Посол Юрий Филатов обвинил Ирландию в укреплении антироссийских позиций

Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов заявил, что с 1 июля Ирландия, возглавляя Совет ЕС, планирует укрепить антироссийский имидж и заработать политические очки на русофобии, продвигая ужесточение санкций против России.

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