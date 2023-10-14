Азербайджан готовит полномасштабное вторжение в Армению. Что ответит Россия?

США опасается намерений Азербайджана по поводу вторжения в Армению. Об этом пишет Politico. По информации СМИ, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил группе законодателей, что существуют риски вторжения в Азербайджана в Армению.
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