Автор Telegram-канала «Свидетели Байрактара» военкоров РИА Новости Александр Харченко прокомментировал работу киевских пропагандистов, снявших и выпустивших фильм об оккупации боевиками ВСУ Курской области.
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