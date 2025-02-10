Чем может грозить полный отказ от соли, рассказала доцент Кылосова

NaCl, или обычная поваренная соль, играет ключевую роль в поддержании водного баланса организма. Натрий и хлор участвуют в: перемещении растворенных веществ между клетками, передаче нервных импульсов, обеспечении мышечных сокращений.
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