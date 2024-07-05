Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Судьбоносная встреча Фёдора с котом и решила его и кота судьбу и ещё двух человек - Елены и маленькой Верочки!!!Они п...Кот молча перевод...
  • Евгений Петров
    В государственных есть, в районных и субъектовых точно.Кот молча перевод...
  • Karmadon
    Первый раз слышу, чтобы в ветлечебнице был штатный водитель.Кот молча перевод...

Кот молча переводил взгляд с одного на другого, будто всё понимал...

Кот молча переводил взгляд с одного на другого, будто всё понимал...

Кот молча переводил взгляд с одного на другого, будто всё понимал. Зелёные глаза глянули прямо в душу Фёдора, и тому отчего-то стало совестно.

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Комментарии
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Karmadon
Первый раз слышу, чтобы в ветлечебнице был штатный водитель.
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3 час.
Евгений Петров
В государственных есть, в районных и субъектовых точно.
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3 час.
Элеонора Коган
Судьбоносная встреча Фёдора с котом и решила его и кота судьбу и ещё двух человек - Елены и маленькой Верочки!!!Они поженились и котик Дальнобой за ними присматривает и все счастливы и довольны, особенно, кот!!!
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26 мин.

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