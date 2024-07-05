Кот молча переводил взгляд с одного на другого, будто всё понимал. Зелёные глаза глянули прямо в душу Фёдора, и тому отчего-то стало совестно.
Кот молча переводил взгляд с одного на другого, будто всё понимал...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Karmadon
Первый раз слышу, чтобы в ветлечебнице был штатный водитель.
Ответить
3 час.
Евгений Петров
В государственных есть, в районных и субъектовых точно.
Ответить
3 час.
Элеонора Коган
Судьбоносная встреча Фёдора с котом и решила его и кота судьбу и ещё двух человек - Елены и маленькой Верочки!!!Они поженились и котик Дальнобой за ними присматривает и все счастливы и довольны, особенно, кот!!!
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии