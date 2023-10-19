В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом

Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Северную Корею ― знаменательный момент, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.
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