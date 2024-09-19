Более 8 тысяч семей в Крыму оформили выплаты из материнского капитала

С начала 2024 года более 8 400 крымских семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Эта выплата входит в тройку самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Республике Крым, сообщили в Отделении Социального фонда России по РК.