Более 8 тысяч семей в Крыму оформили выплаты из материнского капитала

С начала 2024 года более 8 400 крымских семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Эта выплата входит в тройку самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Республике Крым, сообщили в Отделении Социального фонда России по РК.
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