12 февраля 2009 года образован холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех — с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания перспективных вооружений, военной и специальной техники в области высокоточных систем и комплексов тактической зоны боевых действий.
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