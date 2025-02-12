12 февраля 2009 года образован холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех — с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания перспективных вооружений, военной и специальной техники в области высокоточных систем и комплексов тактической зоны боевых действий.