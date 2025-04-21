Депутат Чернышов предложил создать критерии отключения отопления в домах

Они должны учитывать среднесуточные температуры и прогнозы синоптиков Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением о разработке критериев отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии