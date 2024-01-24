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  • Виталий
    Может, для профилактики провести предупреждающие действия по центрам принятия решений? Британия - островное государст...Следующий шаг Зап...
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Лавров: Россия призывает Израиль прекратить политические убийства

Лавров: Россия призывает Израиль прекратить политические убийства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил негодование по поводу политических убийств в Сирии, произведенных Израилем после атаки на офисы иранского Корпуса стражей исламской революции в Дамаске.

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